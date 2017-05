„Durststrecke hält an“

Er meint, dass während es in den USA noch heuer zwei Leitzinserhöhungen geben dürfte, und zwar wahrscheinlich eine im Sommer und eine im Dezember, die Durststrecke für die Sparer in Europa doch noch weiter anhalten wird. Dies deshalb, weil seitens der Europäischen Zentralbank (EZB) derzeit keine Zinserhöhung in Sicht ist.

Gute Chancen 2018

Allerdings sieht Rupprechter für das kommende Jahr relativ gute Chancen, dass es zu einer Leitzinserhöhung auch in Europa kommen wird. Der deutsche Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) rechnet unterdessen mit einer „baldigen“ Abkehr von der bisher ultralockeren Geldpolitik in Europa. „Die Zinsentwicklung wird ja auch wieder demnächst anfangen, sich zu normalisieren“, sagte Schäuble in Berlin. „Das kann man ja auch aus der Kommunikation der EZB schließen“, ergänzte er. Schäuble hatte sich in letzter Zeit wiederholt für einen behutsamen Einstieg in den Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik ausgesprochen. Andernfalls fürchtet er wachsende Stabilitätsgefahren.