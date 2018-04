"Durchs Schlüsselloch: Geschichte erzählt" in Artstetten

Mit einer neuen Dauerpräsentation startet Schloss Artstetten in die Saison 2018: "Durchs Schlüsselloch: Geschichte erzählt" ist ab Ostersonntag zu besichtigen. Als Jahresausstellung wird "Auf den Spuren Franz Ferdinand d'Este" in tschechischer und deutscher Sprache gezeigt.

Warum blieb das Auto des Thronfolgers Franz Ferdinand in Sarajevo genau zweieinhalb Meter vor dem Attentäter stehen? Warum ist der Name Hohenberg am Anfang und am Ende der Monarchie zu finden? Was passierte mit den drei Waisen? Dies sind nur einige der Fragen, die in der neuen Schau gestellt und beantwortet werden.

Eine mobile Ausstellungs-Applikation soll jedem Besucher ermöglichen, “seine” Ausstellung immer wieder zu besuchen. Begleitend dazu werden im Rahmen des EU-Projektes “Networld” kostenlos friedenspädagogische Workshops für Jugendliche angeboten. Die Entwicklung des Konzepts und die Schulung der durchführenden Kulturvermittler erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung in Stadtschlaining. Das EU-Projekt “Networld – Networking in Preserving the First World War Multicultural Heritage in the Danube Countries” setzt sich zum Ziel, das baukulturelle Erbe des Ersten Weltkrieges im Donauraum zu erfassen und zu sichern.