“Durchaus offene Fragen” – Weiter Kritik in Deutschland an Ländle-Design-Forsthaus

Auf einer Lichtung am Waldrand findet sich eine besondere Hütte für die baden-württembergischen Forstarbeiter. Freistehender Holzofen im Aufenthaltsraum, ein waidgerechter Zerlegeraum für Wild in Edelstahl inklusive Kühlkammer, leimfreie Bauweise in Diagonaldübeltechnik mit heimischen Hölzern – die Fachwelt feiert das preisgekrönte Forsthaus aus Vorarlberger Planerhand.

Weniger begeistert ist aber der Bund deutscher Steuerzahler. Dieser rechnet mit einem Gesamtpreis mit allem Drum und Dran von 611.000 Euro – dabei war anfangs nur ein Schlechtwetterarbeitsplatz um 150.000 Euro geplant, wie auch das zuständige Ministerium bestätigt.

Untersuchungen laufen weiter

Am Dienstagnachmittag hat sich Peter Hauk, Minister für ländlichen Raum, das Gebäude angeschaut, wie “schwaebische.de” berichtet. Bei Gebäuden mit vergleichbarer Nutzung liegen die Kosten laut Minister für gewöhnlich bei 300.000 bis 350.000 Euro, ohne Erschließung. Die Mittel für das Waldhaus Tannau seien im Haushalt 2016 mit 150 000 Euro eingestellt, umso bemerkenswerter sei es, so Hauk, dass das Gebäude “schon 2015 fertiggestellt worden ist”. Hier gebe es durchaus noch offene Fragen. Erste Maßnahmen habe es bereits gegeben, die Untersuchungen würden weiter laufen, so der Minister. Im Zweifel werde es auch disziplinarische Konsequenzen geben, so der Minister im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung.

“Echte Werbung für Holzarchitektur”

Das Gebäude sei durchaus “eine echte Werbung für Holzarchitektur“. Aber, ergänzt er in Bezug auf die Kosten und die Nutzung, “das war nicht im Sinne dessen, was wir normalerweise gemacht hätten im Wald Baden-Württembergs.“

Nun stünde das Gebäude allerdings – und man könne es ja nicht wieder abreißen oder abbrennen. Es gelte nun, das Beste daraus zu machen. Es sei zu schade für einen “Dornröschenschlaf“.