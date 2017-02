Durch Tiefbaumaßnahmen das Ortsbild von Lustenau verschönern

Lustenau. Ein besonderes Anliegen ist für Fitz die dringend notwendige attraktivere Gestaltung des Zentrums. „Jahrelang wurde die Durchführung von wichtigen Sanierungsarbeiten sträflich vernachlässigt. Dies ist leider nicht spurlos am Lustenauer Zentrum vorübergegangen“, zeigt der FPÖ-Gemeinderat auf. Deshalb ist es für Fitz höchste Zeit, Maßnahmen zur Verschönerung zu setzen. Er hat dafür auch konkrete Vorstellungen. „Es sind am Blauen Platz rasch Belagssanierungsarbeiten durchzuführen und Maßnahmen zu setzen, um die Aufenthaltsqualität wieder zu verbessern. Zudem soll eine große Begegnungszone geschaffen werden, um eine Verkehrsberuhigung zu erreichen.“

Endlich Maßnahmen setzen

Handlungsbedarf sieht Fitz zum einen auch bei der unansehnlichen und nicht zuletzt auch Personen gefährdenden Bushaltestelle vor dem Restaurant „Schmugglar“, zum anderen beim Kiesparkplatz in bester Zentrumslage. „Umliegende Gemeinden setzen mutige Maßnahmen zur Zentrumsbelebung. Bei uns in Lustenau werden Arbeitsgruppen gegründet, die schöne Papiere produzieren. Umgesetzt wird so gut wie nichts“, beklagt der freiheitliche Tiefbaugemeinderat. Einen Hoffnungsschimmer sieht Fitz im Budget 2017. „Endlich sind nun Mittel für konkrete Maßnahmen im Zentrum im Budget vorgesehen. Jetzt müssen diese auch rasch umgesetzt werden“, fordert er.

Arbeitsschwerpunkte Tiefbau

Weiteres präsentiert der zuständige Gemeinderat die Arbeitsschwerpunkte im Tiefbau im Jahr 2017. Neben den Großprojekten der Radwegführung zur neuen Bahnhof- und Bushaltestelle sowie der Vorplatz- und Umgebungsgestaltung beim Bahnhof, sind heuer viele weitere Tiefbau- und Gestaltungsmaßnahmen in Lustenau geplant.

Umgestaltung Schützengartenstraße

So wird laut Fitz die Schützengartenstraße nach den Tiefbauarbeiten aufgrund der neuen Trinkwasserleitung zum Ringschluss unserer Wasserversorgung saniert und ansprechend umgestaltet. „In einem ersten Schritt werden nach den Grabarbeiten zur Rohrverlegung das Sozialzentrum Schützengarten und das “Betreute Wohnen” der Vogewosi über einen neuen Deckbelag auch im Straßenbereich optisch miteinander verbunden. Es entsteht dadurch ein gemeinsamer Quartiersbereich mit erhöhter Aufenthaltsqualität“, erläutert Fitz.

Im zweiten Schritt werde dann am Reichshofstadion vorbei die erste – aber noch zu beschließende – offizielle “Fahrradstraße” unserer Gemeinde führen. Im gesamten Bereich sollen auch die alten Straßenlampen ausgetauscht und durch LED ersetzt werden, berichtet dieser.

Kanalarbeiten im Binsenfeld vor Abschluss

Mit dem bevorstehenden Abschluss der Kanalisationsarbeiten und der Straßenwiederherstellung in der Binsenfeldstraße steht ein großes Tiefbauprojekt, das von den Anrainern auch etwas Geduld abverlangte, kurz vor der Fertigstellung. „Für das Verständnis der betroffenen Anrainer möchte ich mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken“, so Fitz.

Neue Gemeindestraße zum Bahnhof

Beim neuen Bahnhof wird im Zuge der Tiefbauarbeiten zur Vorplatz- und Umgebungsgestaltung auch eine neue Gemeindestraße an der Spedition Scheffknecht vorbei Richtung Hard und dann auf die L203 gebaut. „Diese wird bis zur Beendigung der Bauarbeiten am Bahnhof nur als Baustraße ausgeführt. Bei Verfügbarkeit der Geldmittel werden allerdings die Kanalisation und Trinkwasserleitungen schon jetzt eingelegt und die Straße später für den Verkehr unserer Gemeinde passend ausgebaut. Damit werden dort situierte Grundstücke erschlossen und nutzbar gemacht. Der neue Bahnhof erhält zudem eine wichtige zweite Zufahrtsmöglichkeit durch unsere neue Gemeindestraße“, erläutert der Tiefbaugemeinderat abschließend.