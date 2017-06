DUP-Regierungsabkommen mit May dürfte in einer Woche stehen

“Je früher, desto besser”, ergänzte er am Donnerstag. May treibe den Einigungsprozess voran. Auch Finanzminister Philip Hammond zeigte sich zuversichtlich. Zwar seien sich Tories und DUP nicht in allen Punkten einig, sagte er ebenfalls der BBC, in den wichtigen Fragen wie Wirtschaftswachstum, Verteidigung und Kampf gegen den Terrorismus jedoch schon.

Die Konservativen hatten bei der von May ausgerufenen Unterhauswahl am 8. Juni ihre absolute Mehrheit verloren und suchen seitdem die Unterstützung der DUP. Die Premierministerin legte am Mittwoch bereits die Umrisse ihres Regierungsprogramms vor.

