Duo sperrte Männer in Wiener Wohnung ein und bedrohte sie

Zwei junge Männer haben am Donnerstag zwei Bekannte in einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt eingesperrt und bedroht. Sie verlangten von ihren Opfern, verschiedene Arbeiten zu erledigen. Als diese flüchten wollten, prügelten die 22-Jährigen auf sie ein. Ein Mann konnte die Polizei verständigen. Beamte der Wega befreiten die Opfer und überwältigten die Beschuldigten, berichtete die Polizei am Freitag.