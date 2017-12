Duo besprühte Zug in Wien: 17-Jährige festgenommen

Zwei Jugendliche haben am Mittwochabend eine Garnitur der Westbahn in Wien-Leopoldstadt besprüht. Der Lokführer bemerkte dies, stieg aus und hielt die beiden fest. Dem Burschen gelang die Flucht. Seine 17-jährige Komplizin wurde festgenommen und wegen schwerer Sachbeschädigung angezeigt, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Der Lokführer wartete mit seinem Zug gerade auf die Einfahrgenehmigung in den Bahnhof Praterstern, als er zwei Waggons hinter der Lok die beiden Sprayer bemerkte. Er hielt sie an ihren Jacken fest und alarmierte die Polizei. Während sich der Bursche losreißen konnte, hielt der Lokführer die 17-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Von den Beamten befragt machte diese keine näheren Angaben zu ihrem Begleiter. Sie hätte ihn nämlich erst kurz zuvor beim Punschtrinken kennengelernt. Mehrere Spraydosen wurden sichergestellt, die Schadenshöhe war vorerst unklar.