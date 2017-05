Dumoulin distanzierte Quintana und gewann 14. Giro-Etappe

Dumoulin hielt seinen Konkurrenten Quintana auf Distanz - © APA (AFP)

Tom Dumoulin hat sich auf der 14. Etappe des Giro d’Italia den Tagessieg gesichert. Der Radprofi aus den Niederlanden ging auf den letzten Metern am Russen Ilnur Zakarin vorbei und baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung dank Zeitbonifikation auf 2:47 Minuten aus. Verfolger Nairo Quintana blieb als Vierter ohne Zeitbonus. Bester Österreicher war am Samstag Patrick Konrad als 14.