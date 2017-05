Düringer sucht Kandidaten für Nationalratswahl

Düringer will selbst kein NR-Mandat annehmen - © APA

Der Kabarettist Roland Düringer macht Ernst mit einer Kandidatur bei der vorgezogenen Nationalratswahl. Seine Partei G!LT suche ab sofort Kandidaten, teilte er am Mittwoch mit. Düringer sieht die Kandidatur seiner Liste zwar in erster Linie als Kunstprojekt, will damit aber dennoch in den Nationalrat einziehen. G!LT soll laut Düringer die Stimmen von Nicht- und Ungültig- Wählern sichtbar machen.