Dündar hält türkisches Referendum über Todesstrafe für Bluff

Erdogan benutzt das Thema als Drohkulisse - © APA (dpa)

Der ehemalige Chefredakteur der türkischen regierungskritischen Zeitung “Cumhuriyet”, Can Dündar, glaubt nicht an ein Referendum über die Wiedereinführung der Todesstrafe in der Türkei. “Ich halte das für einen Bluff”, sagte Dündar der “Passauer Neuen Presse” (Mittwoch).