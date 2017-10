Dündar bezeichnet Erdogan als Geiselnehmer

Mesale Tolu ist eine politisch Gefangene - © APA (dpa)

Der frühere “Cumhuriyet”-Chefredakteur Can Dündar hat den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan als Geiselnehmer bezeichnet. Mit Blick auf den am Mittwoch beginnenden Prozess gegen die deutsche Übersetzerin und Journalistin Mesale Tolu in der Türkei sagte Dündar der “Bild”-Zeitung, Tolu sei eine “Geisel” Erdogans.