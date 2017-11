Duell um einen Play-off Platz in der Rheinhalle

Nach den beiden Auswärtserfolgen gegen die Fassa Falcons (4 :0) und den WSV Sterzing (4 : 2) folgt am Dienstag Abend für den EHC Lustenau das nächste Heimspiel.

Mit zwei sehr wichtigen Auswärtserfolgen kehren die Cracks des EHC Alge Elastic Lustenau aus Italien zurück. Nach dem klaren Erfolg gegen Fassa konnten die Lustenauer am vergangenen Samstag den WSV Sterzing in einem packenden Spiel mit 4:2 niederringen und sich für die 2:3 Heimniederlage zu Beginn der Saison revanchieren. Mit diesen beiden Erfolgen verbesserte sich unser Team auch in der Tabelle und konnte den Anschluss an das Tabellenmittelfeld schaffen.

Am Dienstg folgt das nächste wichtige Spiel für den EHC. Es ist bereits das fünfte Spiel in den letzten 10 Tagen. Der S.G. Cortina ist ein direkter Konkurrent um die Play-Off Plätze. Aus diesem Grund ist ein Heimerfolg für die Lustenauer doppelt wichtig. Die Italiener starteten mit drei Siegen perfekt in die Meisterschaft. Bei den letzten Spielen kam das Team jedoch ein wenig ins Straucheln und musste sich dreimal in Folge geschlagen geben. Es waren durchwegs knappe Ergebnisse und Kleinigkeiten entschieden über Sieg und Niederlage. Bei den Duellen dieser beiden Teams in der letzten Saison konnte sowohl Lustenau als auch Cortina das Heimspiel jeweils für sich entscheiden.