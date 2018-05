Duell Julia Walser und Lorena Schneider um ÖM-Gold

Die Gisingerin Julia Walser und Lorena Schneider aus Höchst duellieren sich um die Goldmedaille bei den nationalen Titelkämpfen im Kunstradfahren in Hohenems.

Am Samstag, 5. Mai wird in Hohenems die österreichische Meisterschaft im Kunstrad und Radball in den Kategorien Schüler-Jugend-Junioren ausgetragen.