Satteins – Ein dubioser Unfall beschäftigt derzeit die Polizeibeamten in Satteins. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam auf der Walgaustraße ein Fahrzeug aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und überschlug sich in weiterer Folge. Vom Fahrzeuglenker fehlt bislang jede Spur.

Genaue Informationen über den Unfallhergang kann die Polizei derzeit noch nicht nennen. Fest steht, dass das Fahrzeug auf der Walgaustraße rechts von der Fahrbahn abkam und sich überschlug. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte fehlte vom Fahrzeuglenker jede Spurt. Die Identität des Lenkers ist laut Angaben der Polizei noch unbekannt. In der Nacht wurde noch eine Suchaktion eingeleitet.