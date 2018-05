Spannende Einblicke in den Alltag des Schulheims Mäder.

Mäder „Du bist wie ich – ich bin wie du“, unter diesem Titel steht die neue Ausstellung, die von Gesundheitslandesrat Christian Bernhard am Dienstag im Landtagsfoyer eröffnet wurde. „Seit mehr als 40 Jahren prägt das Schulheim das Ortsbild der Gemeinde Mäder mit. Spaziergänge mit jungen Menschen, die im Schulheim betreut werden, sind heute selbstverständlicher Teil des Gemeindelebens“, so der Mäderer Bürgermeister Rainer Siegele.

Fotokünstler Nikolaus Walter hat ein ganz besonderes Gespür für seine Gegenüber und den Blick für den „richtigen Moment“. Mit schwarz-weiß Portraits gewährt er einen berührenden Einblick in den Alltag am Schulheim Mäder.

Schriftstellerin Monika Helfer gelang es in einzigartiger Weise sofort auf den Punkt zu kommen. In wenigen Zeilen beschreibt sie Situationen aus dem Alltag der Kinder und Jugendlichen und vermittelt so den Besuchern die ganz besonderen Emotionen, die das Schulheim Mäder zu einem besonderen Ort machen.