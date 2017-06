Gegen die am Freitagabend in Wien gestartete sogenannte Nachtradler-Demo hat ein User auf Facebook eine Drohung ausgestoßen. Das teilte Polizeisprecher Paul Eidenberger der APA mit. Demnach soll der Unbekannte damit gedroht haben, mit einem Lkw in die Manifestanten zu fahren. Die Polizei ließ die Teilnehmer über Lautsprecher der Organisatoren warnen, die Demo begann daraufhin erst mit Verzögerung.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung hatte die Drohung an das Wiener Landesamt für Verfassungsschutz (LV) weitergeleitet. Die Demo wurde zunächst angehalten, bis die Stichhaltigkeit des Facebookeintrags überprüft wurde. Demnach dürfte es sich nicht um eine allzu große Gefahr handeln. Nach 18.30 Uhr konnten die Aktivisten unter Polizeibegleitung losradeln. Gegen den Urheber der Drohung wurde ermittelt. (APA) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken