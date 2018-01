Drohendes Handelsverbot setzt Bitcoin zu

Die ungewisse Zukunft des Handels mit Krypto-Währungen bereitet Bitcoin-Anlegern weiter Bauchweh. Der Kurs der ältesten und wichtigsten Cyber-Devise fiel am Mittwoch um sieben Prozent und rutschte damit genau auf die psychologisch wichtige Marke von 10.000 Dollar (8.177 Euro). Am Dienstag war der Kurs zeitweise um mehr als ein Viertel eingebrochen.

“Die Cyber-Währung konnte sich in jüngster Vergangenheit von ähnlichen Kursrückschlägen relativ zeitnah erholen”, sagte Timo Emden, Deutschland-Chef des Online-Brokers DailyFX. “Doch diesmal scheinen Investoren vor der größten Herausforderung zu stehen als je zuvor.” Einem Medienbericht zufolge will China den Handel mit virtuellen Währungen blockieren. Südkorea will derartige Geschäfte ganz verbieten. Die beiden asiatischen Staaten gehören neben Japan zu den Hochburgen der Spekulation mit Bitcoin & Co.