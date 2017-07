Drogensüchtiger überfiel Kindergarten in Wien-Meidling

28-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen - © APA

Weil er Geld für Drogen benötigte, hat ein 28-Jähriger am frühen Montagnachmittag einen Kindergarten in Wien-Meidling überfallen. Laut Polizeisprecher Paul Eidenberger kam der Mann kurz vor 13.30 Uhr in die Betreuungseinrichtung und gab zunächst bei einer 24-jährigen Kindergärtnerin vor, seine Tochter einschreiben lassen zu wollen. Zehn Kinder ruhten zu dem Zeitpunkt in einem Schlafsaal.