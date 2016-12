Bei mehreren Hausdurchsuchungen in den Bezirken Mistelbach und Wien-Umgebung am 10. Dezember wurden rund 1,5 Kilo Cannabiskraut entdeckt und sichergestellt, berichtete die NÖ Polizei am Donnerstag. Drei Personen wurde der Verkauf von rund drei Kilo Cannabiskraut zugeordnet, hieß es in der Aussendung. Die fünf Beschuldigten wurden ebenso wie zehn Abnehmer aus den Bezirken Mistelbach und Wien-Umgebung der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.

(APA)