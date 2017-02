Drogengewalt in Mexiko nahm wieder zu – 16 Tote bei Kämpfen

Heftige Kämpfe mit den Sicherheitskräften - © APA (AFP)

Nach der Auslieferung des Drogenbosses Joaquin “El Chapo” Guzman an die USA spitzt sich der Bandenkrieg in Mexiko wieder zu. Medienberichten zufolge kämpfen rivalisierende Gruppen um die Vormachtstellung im Drogengeschäft. Im Westen des Landes kam es zudem zu heftigen Kämpfen mit Sicherheitskräften, 16 mutmaßliche Bandenmitglieder wurden dabei getötet, wie die Behörden am Samstag mitteilten.