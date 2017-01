Drogenbericht: Mehr Todesfälle bei stabiler Lage

Sucht bzw. Abhängigkeit sind komplexe Erkrankungen - © APA (dpa)

Bis auf einen nicht gut erklärbaren Anstieg der Zahl der drogenbedingten Todesfälle im Jahr 2015 ist die Situation beim Konsum von illegalen Suchtgiften in Österreich stabil. Die Raucherquoten bei den 15-Jährigen sind in den vergangenen Jahren gesunken. Dies geht aus dem Österreichischen Drogenbericht 2016 hervor, der Donnerstagvormittag in Wien vorgestellt worden ist.