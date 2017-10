Drogen im Straßenverkehr – KFV für mehr Kontrollen

Illegale Drogen führen zu Wahrnehmungsstörungen - © APA (Symbolbild/dpa)

1.491 Fahrzeuglenker sind im Vorjahr in Österreich wegen der Beeinträchtigung durch Drogen angezeigt worden. Darüber hinaus ist mit einer hohen Dunkelziffer zu rechnen, sagte der Direktor des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV), Othmar Thann, am Dienstagabend bei einem Hintergrundgespräch in Wien. Er forderte den Ausbau des Pilotprojekts mit Vortestgeräten für die Polizei und mehr Kontrollen.