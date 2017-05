Drittes Todesopfer nach Brückeneinsturz in Indien

Die baufällige Brücke war schon am Donnerstagabend zusammengebrochen. Zu dem Zeitpunkt standen demnach bis zu 40 Menschen auf dem eigentlich gesperrten Bauwerk. Sie beobachteten Rettungskräfte dabei, wie sie versuchten, einen Mann aus dem Fluss zu ziehen, der zuvor laut Polizei in Suizidabsicht von der Brücke gesprungen war. Der Mann sei unter den drei Toten, so die Polizei. Wie lokale Medien berichteten, war die Brücke mindestens 60 Jahre alt und eigentlich für jegliche Benutzung gesperrt.

(APA/dpa)