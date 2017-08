Drittes “Sommergespräch” mit Heinz-Christian Strache – FPÖ

In den anschließenden “ZiB 2”-Ausgaben werden je zwei Journalistinnen bzw. Journalisten österreichischer Printmedien die “Sommergespräche” analysieren. Beim dritten “Sommergespräch” sind das Eva Linsinger (profil) und Claus Pandi (Kronen Zeitung). Die “Sommergespräche” 2017 werden jeweils am Sendungstag um 19.30 Uhr live-on-tape aufgezeichnet und dann um 21.05 Uhr in ORF 2 ausgestrahlt.

Konkurrenzkampf

Bis zum Auseinanderbrechen der rot-schwarzen Regierungskoalition lagen die Freiheitlichen in allen Umfragen deutlich auf Platz eins. Die Übernahme der ÖVP durch Sebastian Kurz hat den blauen Höhenflug jäh beendet. Themen wie Migration und Integration haben inzwischen auch andere Parteien für sich entdeckt. Auf welchen Politikfeldern können die Freiheitlichen punkten, wenn das Ausländerthema kein Alleinstellungsmerkmal mehr ist? Wie will Heinz-Christian Strache als inzwischen dienstältester Parteichef die Wähler von seinem Kurs überzeugen? Hat sich das Verhältnis zur SPÖ aus seiner Sicht entkrampft? Und sind die Freiheitlichen gerüstet für eine allfällige Regierungsbeteiligung?

Der weiteren “Sommergespräche”

Montag, 28. August: Sebastian Kurz, ÖVP Montag, 4. September: Christian Kern, SPÖ