Dritter Krippeler-Pfingstfrühschoppen

Feldkirch. (etu) Vergangenen Pfingstsonntag veranstalteten die Altenstädtner Krippeler das dritte Pfingstfühschoppen im Klosterhof des Dominikanerinnenklosters. Trotz der anfänglich schlechten Witterung konnte der Obmann Edwin Türtscher eine große Anzahl von Altenstädtnern und befreundeten Krippelern im „Wagenschopf“ und im angebauten Festzelt begrüßen. Das schöne Festambiente wurde von der Dekoration der Gattin des Obmanns Christl Türtscher, wie immer stark aufgewertet! Die Krippeler betätigten sich als „Getränkeausschenker“, sowie als „Griller“ und konnten so die Besucher bestens verköstigen. Selbstverständlich gab es auch das berühmte Kuchenbuffet von Evi Dermuth. Für die Musik und gute Stimmung zeichnete das Duo „Peter und Horst“. Auch noch bis spät in der Nacht wurde in der „Weinlaube“ bei Verena Türtscher gesungen und gelacht. Neben sehr guten Weinen wurde von Verena auch das eine, oder andere „Krippenwässerle“ ausgeschenkt. Trotz der Witterungsbedingten Anlaufschwierigkeiten hatten die Krippeler auch dieses Jahr wieder einen tollen Frühschoppen. Zu Pfingsten 2018 findet natürlich eine Fortsetzung statt!