Dringlichkeitssitzung der OPCW zu Fall Skripal

Die Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) hat am Mittwoch in einer Dringlichkeitssitzung über die Ermittlungen zum Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal beraten. Das Treffen hinter verschlossenen Türen in der OPCW-Zentrale in Den Haag begann am Vormittag, wie aus Diplomatenkreisen verlautete.

Der britische Botschafter in den Niederlanden, Peter Wilson, sowie ranghohe Diplomaten aus Russland, den USA und Frankreich kamen dort zusammen. Wilson warf Russland zum Auftakt vor, das seit zwei Jahrzehnten bestehende, internationale Chemiewaffen-Verbot zu brechen. “Wir werden weiter Russlands rücksichtsloses Verhalten deutlich machen, wenn es die Chemiewaffen-Konvention verletzt und die globale Sicherheit bedroht”, sagte er bei der Sitzung, wie die britische Delegation über den Online-Dienst Twitter mitteilte.

Die britische Delegation hatte das Treffen beantragt, um die anderen OPCW-Mitgliedstaaten über die Entwicklungen im Fall Skripal zu unterrichten. Es war die zweite außerordentliche Sitzung der Organisation innerhalb von drei Tagen. Am Montag war die OPCW bereits zu einem Treffen über den mutmaßlichen Giftgasangriff auf die syrische Stadt Douma zusammengetreten.

London macht Russland für den Giftanschlag auf Skripal und seine Tochter Julia verantwortlich und geht davon aus, dass bei der Tat ein Nervengift aus sowjetischer Produktion zum Einsatz kam. Russland weist jede Verantwortung zurück. Der Fall führte zu einer schweren diplomatischen Krise zwischen den führenden westlichen Staaten und Russland.

Die OPCW hatte in der vergangenen Woche in einem Kurzbericht erklärt, bei einer Untersuchung von Blutproben der Skripals seien die Erkenntnisse Großbritanniens “in Bezug auf die Identität der toxischen Chemikalie” bestätigt worden. Das verwendete Gift wird in dem Bericht allerdings nicht benannt. Moskau zweifelt die Erkenntnisse an und wirft den OPCW-Experten vor, die Untersuchungsergebnisse manipuliert zu haben.