Dressurwettkämpfe bei Kaiserwetter

Der Reitclub Wildfang Klaus kann heuer wieder viele Reiter und Gäste zum alljährlichen Dressurturnier in Klaus begrüßen

Klaus Aktive und Freunde des Pferdesports kommen am Wochenende in Klaus unter dem Motto „dem Rücken der Pferde liegt das Glück dieser Erde“ auf ihre Kosten. Auf der idyllisch gelegenen Reitanlage findet bei Kaiserwetter und mit großem Engagement, seit Freitag ein Dressurturnier statt. Die vielen Reiterinnen und Reiter bestachen auf ihren edlen Vierbeinern mit Eleganz und einer sichtbaren Harmonie zwischen Mensch und Tier. Sie zeigten anschaulich, wie schön, aber auch schwierig es ist, durch langes und ausdauerndes Trainieren ein vertrautes Einverständnis zwischen Reiter und Pferd zu erzielen – das A und O des Reitsports. Auftakt der spannenden Reitertage war bereits am Freitag.

Unter den vielen Startern am Freitag befand sich auch Paula Wolf (15). „Ich reite schon seit ich laufen kann und verbringe fast die gesamte Freizeit mit den Pferden“, so Wolf. Und auch heute ging sie gleich zweimal an den Start. Einmal mit Pony Saphira und später mit Hannoveraner Sir Walter Raleigh.

Drei Tage wird in der Reitanlage um die besten Plätze geritten. Für die Zuschauer wunderschön anzusehen wie Reiter und Pferd als eine Einheit über den Platz traben. In der Klasse L konnte dieses Jahr Eliane Würth auf Kassjopaya den ersten Platz erreiten. Tamara Theißl auf Moulin Rouge wurde Zweite und Tanja Gaigalat auf Montant Dritte.

Olympiasieger am Samstag in Klaus