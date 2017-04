Dresdner Kulturpalast mit emotionalem Festakt wiedereröffnet

Michael Sanderling dirigierte das Eröffnungskonzert - © APA (dpa)

Ein Bad in der Menge und Blumen für das Publikum: Mit einem emotionalen Festakt ist am Freitagabend der Dresdner Kulturpalast nach fünfjähriger Umbauzeit wiedereröffnet worden. Die städtische Philharmonie hat damit nach einer langen Zeit des Improvisierens an verschiedenen Ausweichspielstätten endlich den seit Jahrzehnten ersehnten und akustisch hochwertigen Konzertsaal.