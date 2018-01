Messfeier am Fest

Messfeier am Fest ©Gerhard Scopoli

Messfeier am Fest ©Gerhard Scopoli

Dreikönig in der Pfarrgemeinde Schruns

In der Eucharistiefeier am Fest der Erscheinung des Herrn werden sich die diesjährigen Schrunser Firmkandidaten vorstellen. In der selben Feier werden Salz, Wasser, Kreide, Weihrauch und Myrrhe gesegnet.

Gottesdienste in der Pfarrkirche Schruns:

Mittwoch, 3. Jänner, Heiligster Name Jesu: 19 Uhr Eucharistiefeier mit Kardinal Christoph Schönborn, Gedenken für Emil Fleisch

Donnerstag, 4. Jänner: 14 Uhr Bestattnisgottesdienst für Emil Fleisch; 19 Uhr Eucharistiefeier mit Kardinal Christoph Schönborn, Jahrtag für Gertrude und Emil Caracristi

Freitag, 5. Jänner: 14 Uhr Bestattnisgottesdienst für Irma Mangeng

Samstag, 6. Jänner, Erscheinung des Herrn: 8:45 Uhr Eucharistiefeier mit Vorstellung der Firmlinge

Sonntag, 7. Jänner, Taufe des Herrn: 8:45 Uhr Eucharistiefeier

Litzkapelle:

Mittwoch, 3. Jänner: 17 Uhr Rosenkranz

Kirche des Kapuzinerklosters Gauenstein: