Dreijähriger stürzte in Tirol in Bach – Leicht verletzt

Der Dreijährige warf gegen 13.30 Uhr mit seinem älteren Bruder und seiner Großmutter Steine in das Wasser des sogenannten Bruchbachs. Dabei verlor das Kind das Gleichgewicht, stürzte in das verbaute Gewässer und wurde sofort in Richtung der Einmündung in den Ziller mitgerissen. Die Mutter verfolgte das davontreibende Kind, stieg in den Bach und konnte den Buben ergreifen.

(APA)