Dreijähriger fuhr in Hallein Großtante mit dem Auto nieder

Frau wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH geflogen - © APA (Schneider)

Ein gerade einmal drei Jahre alter Bub hat am Montagnachmittag in Hallein im Salzburger Tennengau das Auto seiner Oma in Betrieb genommen und damit die Schwester der Großmutter angefahren. Die 57-jährige Frau wurde zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt und an den Beinen verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Salzburg geflogen, teilte die Polizei am Dienstag mit.