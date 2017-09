Dreijährige in Nepal zur lebenden Gottheit ernannt

Die Zeremonie wird von einem großen Fest begleitet - © APA (AFP)

In der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu ist gemäß einem alten Ritual eine Dreijährige zur Kumari bestimmt worden – zur lebenden Gottheit. Trishna Shakya werde am Donnerstag in einer Zeremonie geweiht und künftig getrennt von ihrer Familie im Palast der Hauptstadt leben, sagte ein Priester.