Dreifachjackpot beim Lotto “6 aus 45”

Wieder einmal heißt es Wettscheine auszufüllen - © APA (Archiv/Fohringer)

Zum dritten Mal in Folge hat es bei der Lotto-Ziehung am Mittwochabend keine sechs Richtigen gegeben. Am Sonntag geht es um einen Dreifachjackpot. Im Gewinntopf werden rund 4,1 Millionen Euro liegen. Die Österreichischen Lotterien rechnen damit, dass rund 5,5 Millionen Tipps abgegeben werden. Es ist der siebente Dreifachjackpot in diesem Jahr.