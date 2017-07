Dreifachjackpot bei “6 aus 45”

Achter Dreifachjackpot in diesem Jahr - © APA (Fohringer)

Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch geht es um 4,1 Millionen Euro. Es ist dies der achte Dreifachjackpot in diesem Jahr. Zwei davon wurden heuer bereits zum Vierfachjackpot, berichteten die Lotterien am Montag.