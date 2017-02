Steinegger will ihren Körper nicht mehr schinden - © APA

Die dreifache Olympia-Starterin Jördis Steinegger hat am Dienstag ihren Rücktritt vom Wettkampfsport bekannt gegeben. Die seit kurzem 34-jährige Schwimmerin vertrat Österreich bei den Spielen in Peking, London und Rio. Ihre besten Platzierungen bei Weltmeisterschaften waren Rang 11 in Rom 2009 (400 m Kraul) und 13 in Shanghai 2011 (400 m Lagen).