Dreifach-Sieg und Podestplatz in St. Anton

Eine Premiere feierte in diesem Jahr St. Anton am Arlberg, welche mehr als erfreulich war. Das Internationale Kriterium in der Alpenstadt St. Anton am Arlberg konnte erstmals trocken durchgeführt werden. In einer atemberaubenden Kulisse mit unzähligen Zuschauern rockten die Profis diesen Samstagabend die Gassen der Skidestination. Im Kriterium der Elite Herren siegte der regierende Bergstaatsmeister Benjamin Brkic (Cycling Tirol), vor dem Deutschen Jannik Steimle (Felbermayr Wels). Aber auf Rang drei bereits der erst 18 (!) jährige und jüngste im Feld Martin Meiler vom Team Vorarlberg. Im letzten Sprint im Rennen über 25 Runden holte er die nötigen Punkte und hüpfte noch auf das Podium!

Manuel Bosch siegt beim Einzelzeitfahren vor Lukas Meiler und Patrick Jäger am Nürburgring – „warm up“ gelungen – morgen Sonntag der Ritt durch die grüne Hölle beim Rudi Altig Gedenkrennen UCI 1.1!

Beim traditionellen Einzelzeitfahren auf der Nordschleife (1 Runde zu 22 Km und 560 HM), hat die junge Team Vorarlberg Garde gestern spät abends zugeschlagen. Manuel Bosch führte den Tripple Sieg an vor Lukas Meiler und Patrick Jäger. Die sehr gute Siegerzeit von Manuel Bosch steht mit 32min 43sec. Somit ein gelungenes „warm up“ für das morgige schwere Rennen der UCI Kategorie 1.1 am Nürburgring. Zahlreiche Pro Continental und Continental Teams werden auf der schweren Nordschleife die Messer wetzen. Im vergangenen Jahr kamen nur 19 (!!) Fahrer ins Ziel. Heuer hofft man in den Reihen des Teams auf ein gutes Resultat. Die Fahrer sind fit und bereit!

Alle Infos zu Rad am Ring UCI 1.1: https://www.radamring.de/de/start-uci-race

Kader Team Vorarlberg : Patrick Schelling, Gian Friesecke, Thery Schir, Patrick Jäger, Lukas Meiler, Manuel Bosch, Sebastian Baldauf, Reinier Honig;

Fabian Lienhard – Top bei Tour Alsace UCI 2.2!

Mit Rang fünf auf der gestrigen zweiten Etappe im Elsass zeigte Fabian Lienhard stark auf. Lienhard ist aktuell mit dem Schweizer Nationalteam im Einsatz und musste sich auf der 144 Kilometer und sehr schnellen Etappe (44,93 Km/h) von Belfort nach Blotzheim im Sprint nur vier Kontrahenten geschlagen geben!