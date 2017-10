Dreier-Kampf um die italienische Airline Alitalia

Die Airline wird mit circa 800 Mio. Euro bewertet - © APA (AFP)

Im Rennen um die Alitalia bahnt sich in der Endphase ein Kampf dreier Bewerber an. Die deutsche AUA-Muttergesellschaft Lufthansa, die britische Billig-Airline Easyjet und der US-Investmentfonds Cerberus wollen ein verbindliches Angebot für die italienische Airline einreichen, berichtete die römische Tageszeitung “Il Messaggero” am Donnerstag.