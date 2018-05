Drei Zivilisten starben bei Artilleriebeschuss in Ostukraine

Bei nächtlichem Artilleriebeschuss durch prorussische Separatisten in der Ostukraine sind drei Zivilisten getötet worden. Betroffen war eine Familie im Ort Trojizke, der auf ukrainisch kontrolliertem Gebiet liegt. Vater und Sohn seien sofort gestorben, die Mutter später im Krankenhaus, teilte der Gouverneur des Gebiets Donezk, Pawel Schebrowski, am Freitag mit.

In dem Krieg sind UNO-Angaben zufolge seit 2014 mehr als 10.000 Menschen getötet worden. Die Umsetzung eines mit deutscher und französischer Vermittlung erreichten Friedensplans (Minsker Abkommen) stockt. Die Lage in der Ukraine war am Freitag auch Thema der Gespräche zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Sotschi.