Drei von vier Börsenfirmen erfüllen Frauenquote noch nicht

Drei von vier Börsenunternehmen haben noch immer zu wenig Frauen im Aufsichtsrat. Das ermittelte der Unternehmensberater EY. Ab Jänner 2018 gilt in den Aufsichtsräten von Unternehmen, die entweder börsennotiert sind oder ständig mehr als 1.000 Mitarbeiter beschäftigen, eine gesetzliche Frauenquote von 30 Prozent.

Momentan erfüllen nur acht der 33 betroffenen im Wiener Börse Index gelisteten Unternehmen die Quote, heißt es am Donnerstag in einer Aussendung von EY. 27 Unternehmen sind von der Quote ausgenommen, da sie entweder weniger als sechs Kapitalvertreter in ihrem Aufsichtsrat haben oder in ihrer Belegschaft weniger als 20 Prozent Arbeitnehmerinnen aufweisen.