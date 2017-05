Drei Viertel der Österreicher besitzen Kundenkarte

Laut IMAS-Umfrage haben Frauen und Personen mittleren Alters sowie Menschen mit höherer Bildung eine überdurchschnittliche Zahl von Karten. In der Umfrage gaben fünf Prozent an, eine Smartphone-Kundenkarten-App zu verwenden. Die Befragten verwenden Kundenkarten, weil sie sich unter anderem Angebote, Schnäppchen, Mehrwertsteuer-Aktionen und Geschenke erhoffen. Für die Umfrage wurden 1.020 repräsentativ ausgewählte Personen in Österreich im Jänner und Februar persönlich befragt.

Konsumentenschützer haben in der Vergangenheit oftmals den mangelnden Datenschutz bei Kundenkarten kritisiert. Mit Kundenkarten sammeln die Firmen umfassende Daten über das Kaufverhalten, um Kundenprofile anzulegen oder für Werbemaßnahmen via Post-, Mail- oder Telefon zu nutzen. Manche Anbieter geben die Daten auch an Dritte weiter. Die Konsumentenschützer der Arbeiterkammer fordern mehr Transparenz von Unternehmen, die Kundenkarten verwenden. Es müsse genau angeführt werden, an wen die Daten weitergegeben werden.

