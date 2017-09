Drei Viertel der Kinder weltweit von Gewalt betroffen

In dem Bericht sind körperliche wie auch seelische Gewalt erfasst - © APA (AFP)

Drei Viertel aller Kinder weltweit waren im Jahr 2015 Opfer von Gewalt. “1,7 Milliarden waren innerhalb eines Jahres in irgendeiner Form Gewalttätigkeiten ausgesetzt – egal ob sie in reichen oder armen Ländern lebten, auf der Nord- oder auf Südhalbkugel der Erde”, heißt es in einem neuen Bericht der weltweiten Initiative “Know Violence in Childhood”, der am Dienstag in New Delhi vorgestellt wurde.