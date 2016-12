Ein 53-jähriger Alkolenker (1,22 Promille) hat am Mittwoch gegen 19.30 Uhr auf der Scharnsteiner Straße (B120/Bezirk Kirchdorf an der Krems) einen Unfall verursacht. Der Mann geriet in Pettenbach mit seinem Pkw in den Gegenverkehr und kollidierte mit den Autos einer 32-Jährigen und eines 43-Jährigen, teilte die oö. Polizei am Donnerstag mit.

Die beiden sowie der 53-Jährige selbst wurden verletzt ins Spital gebracht. Der Führerschein wurde ihm abgenommen. Die B120 war für etwa eine Stunde gesperrt. (APA)