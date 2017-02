Drei Verletzte nach Ski-Kollision in Zürs

Am Dienstagvormittag fuhr ein 15-jähriges Mädchen aus Ungarn mit ihren Schiern von der “Trittalp” kommend in Richtung Talstation der Übungshangbahn. Zur selben Zeit fuhr ein 15 Jahre alter Engländer von der Übungshangbahn-Bergstation als zweiter einer fünfköpfigen Gruppe in Richtung Seekopfbahn-Talstation. Dort, wo sich diese Pisten kreuzen, fuhren beide Schifahrer in aufrechter Schussfahrt aufeinander zu.

Um eine Kollision zu vermeiden wichen beide Schifahrer auf die selbe Seite aus und prallten zusammen. Dabei kamen beide Beteiligten zu Sturz, wobei der Junge gegen einen anderen 54-jährigen Schifahrer aus Deutschland stürzte und diesen schwer verletzte (Bruch des Mittelhandknochens). Die zwei Jugendlichen wurden durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt. Das Mädchen wurde von der Pistenrettung Lech mittels Akja ins Tal gebracht, der Junge aus England sowie der Mann aus Deutschland konnten selbständig abfahren.