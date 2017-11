Drei Verletzte nach Pkw-Unfall in Lochau

Lochau - Drei Personen zogen sich bei einem Verkehrsunfall in Lochau leichte Verletzungen zu. Ein beteiligter Pkw-Lenker war alkoholisiert.

Ein 37-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Mittwochabend in Lochau-Tannenbach von einer Tankstelle kommend in die Bregenzerstraße ein. Ein aus Richtung Deutschland kommender Pkw-Lenker hielt sein Fahrzeug an um dem Pkw-Lenker das Einbiegen zu ermöglichen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem in Richtung Lochau fahrenden 55-jährigen Pkw-Lenker.