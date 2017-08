In Niederösterreich sind gestern, Samstag, drei Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt worden. In Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) stürzte am Vormittag ein 62-jähriger Biker und prallte mit der Maschine gegen ein Brückengeländer, berichtete die Polizei. Eine hinter ihm fahrende 52-jährige Motorradfahrerin verunglückte an derselben Stelle. Beide wurden mit Verletzungen ins Spital gebracht.

Ein Überholmanöver in Merzenstein (Bezirk Zwettl) endete für einen 59-Jährigen im Krankenhaus. Der Mann aus dem Bezirk Krems fuhr auf der LB124 in Richtung Rottenbach. Beim Überholen kam er links von der Fahrbahn ab, fuhr über die Böschung und stürzte auf der angrenzenden Wiese. Der Notarzthubschrauber Christophorus 2 flog den Verletzten in das Universitätsklinikum Krems an der Donau. (APA)