Drei Verletzte bei Massenschlägerei am Wiener Westbahnhof

Es gab drei Festnahmen und 14 Anzeigen. - © APA

Bei einer Massenschlägerei von mehr als zehn Afghanen und Tschetschenen am Wiener Westbahnhof hat es am Dienstagabend drei Verletzte gegeben, darunter war auch ein Polizist. Ein 20-Jähriger Mann wurde mit einem Messer am Gesäß verletzt.