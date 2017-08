Drei Verletzte bei Kohlenmonoxid-Unfall in Wien

Die Verletzten wurden in ein Spital gebracht - © APA (Archiv/Webpic)

Eine etwa 40-jährige Frau, ein 16-jähriger Jugendlicher und ein acht Jahre alter Bub sind am Donnerstagabend nach einem CO-Unfall in einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt mit Kohlenmonoxid-Vergiftungen in Sicherheit gebracht worden, teilten die Einsatzkräfte mit. Sie wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ursache für den CO-Austritt war vorerst unklar.