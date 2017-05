Drei Verletzte bei Frontalzusammenstößen in Oberösterreich

Im Bezirk Linz-Land und im Bezirk Vöcklabruck wurden am Freitagnachmittag zwei Pensionisten sowie ein 38-jähriger Lenker bei Frontalzusammenstößen verletzt. In Klaus hatte ein 60-Jähriger während der Fahrt auf der B1 im Gemeindegebiet von Asten gesundheitliche Probleme bekommen. Er geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal in einen entgegenkommenden Lkw.

Der Wagen wurde einige Meter zurückgeschleudert und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. Der 45-jährige Lenker des Lkw und weitere Personen befreiten den Verletzten aus dem Pkw. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert, der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden, auch der Lkw wurde schwer beschädigt, teilte die Polizei mit. In Rutzenmoos bei Regau ist es ebenfalls zu einer Frontalkollision gekommen: Ein 66-Jähriger aus Pinsdorf hatte auf der B145 zwei Sperrlinien überfahren und war mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammengestoßen. Der Pensionist musste von der Feuerwehr Rutzenmoos aus dem Wrack befreit werden. Er wurde vom Notarzt versorgt und anschließend ins Salzkammergut Klinikum Gmunden eingeliefert. Der 38-jährige Lenker des Lkw wurde verletzt ins Spital nach Vöcklabruck gebracht, teilte die Polizei mit. (APA)