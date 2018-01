Drei Vereine machten eine gemeinsame Sache

SULZ. Beim 6. Charity Rennen in Furx konnten die Veranstalter AH FC Sulz, SV Sulz-Röthis und der Harley Davidson Club Zwischenwasser einer in Not geratener Familie in Koblach stolze 8653 Euro übergeben.

Großartige Unterstützung aus dem 6. Charity-Rennen in Furx