Drei Tote in Tiefgarage in Baden-Württemberg entdeckt

Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab - © APA (dpa)

In einer Tiefgarage in Eislingen im deutschen Bundesland Baden-Württemberg sind drei Leichen in einem Auto gefunden worden. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt, teilte das Polizeipräsidium Ulm am Donnerstag mit.